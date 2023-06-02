Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Ставка.

Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища.

Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, - те саме по Україні.

"Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

Питання третє. Фронт. Без деталей.

Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення".