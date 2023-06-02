Бомбосховиша, ППО, фронт, санкції: Зеленський збирав Ставку [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.
Ставка.
Жорстка реакція учасників засідання на загибель людей біля зачиненого бомбосховища.
Доручив члену Cтавки, міністру Камишіну, провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів. Іншому члену Ставки, міністру Клименку, - те саме по Україні.
"Питання друге. Комплексний розгляд стану нашої ППО. Її потреби для відбиття загроз із землі, з моря, з повітря. Шляхи вдосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.
Питання третє. Фронт. Без деталей.
Питання четверте. Всеохопна доповідь розвідки щодо країн, які допомагають РФ не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет та дронів в умовах війни. Готуємо відповідні рішення".
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