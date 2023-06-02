Росіяни обстріляли багатоповерхівки в Торецьку: почалася пожежа, одна людина загинула [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Вночі 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина.
Пожежі трапились з 3 по 9 поверхи у двох під’їздах одного з 9-поверхових будинків, а також квартири з 2 по 9 поверхи сусідньої будівлі.
"Під час розвідки та гасіння пожежі надзвичайники врятували 22 особи, з них 1 дитина з обмеженими фізичними можливостями. Також з під’їзду евакуйовано 7 осіб", - розповіли у ДСНС.
У одній із квартир виявлено тіло загиблої особи. Наразі пожежі ліквідовано на загальній площі 2270 квадратних метрів.
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