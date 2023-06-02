На окупованих територіях Донецької області бракує питної води - ЦНС [ Редагувати ]
На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води. Росіяни розікрали гроші, виділені на ремонт інфраструктури.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Як зазначається, працівники підконтрольного окупантам "державного унітарного підприємства ДНР "Вода Донбаса" не можуть забезпечити ремонт мереж та об’єктів водопостачання та водовідведення.
Також спостерігається проблема із підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.
За інформацією ЦНС, причина нестачі води полягає в тому, що окупаційна адміністрація у Донецькій області банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури.
по темі
Станом на понеділок, 15 травня, ситуація на фронті в Донецькій області залишається складною
Представники керівних структур ЄС та європейського бізнесу готові до співпраці з українською стороною у сфері масштабної відбудови України та її шляху до членства в Євросоюзі
Вночі 2 червня росіяни завдали удару по Торецьку (Донецька область), внаслідок чого виникли пожежі квартир двох багатоповерхівок. Через це загинула одна людина
Заяви президента України Володимира Зеленського про вступ до НАТО говорять про небажання та нездатність Києва вирішувати "український конфлікт" за столом переговорів", стверджує Пєсков
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі