У пʼятницю, 2 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві частина укриттів і досі недоступна для людей, а в деяких частинах міста їх взагалі нема. Такий рівень недбалості не перекрити виправданнями.

Провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні.

За його словами, відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

На жаль, і сьогодні, після всього, кияни знов і знов публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста.

Зеленський додав, що такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями.