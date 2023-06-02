"Такий рівень недбалості не перекрити виправданнями": Зеленський про укриття в Києві [ Редагувати ]
У пʼятницю, 2 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві частина укриттів і досі недоступна для людей, а в деяких частинах міста їх взагалі нема. Такий рівень недбалості не перекрити виправданнями.
Провів Ставку. Нагальні безпекові питання. Очевидна жорстка реакція на загибель людей у Києві через зачинене укриття. Є доручення про перевірку захисних споруд у Києві та по всій країні.
За його словами, відповідальними за це є глава МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
На жаль, і сьогодні, після всього, кияни знов і знов публікують інформацію про недоступність укриттів. Не просто про зачинені укриття, а про заварені входи в укриття, про відсутність укриттів узагалі в деяких частинах міста.
Зеленський додав, що такий рівень недбалості в місті не перекрити якимись там виправданнями.
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