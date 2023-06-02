Жителям Маріуполя погрожують обстрілами "київського режиму" та змушують евакуюватись [ Редагувати ]
Окупаційна влада змушує жителів Маріуполя оплачувати комунальні рахунки та погрожує обстрілами зі сторони "київського режиму". Про це повідомляється у Telegram міськради Маріуполя.
Як пишуть місцеві жителі, у одному з житлових кооперативів на будинку з'явилось оголошення. У ньому йдеться про складання списків на евакуацію у зв'язку з тим, що наприкінці літа нібито очікуються обстріли міста.
У повідомленні жителів змушують оплатити комунальні рахунки. За несплату - погрожують адміністративною відповідальністю.
Навіть перед втечею окупанти думають про те, як отримати хоч якісь гроші.
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