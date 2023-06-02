Президент України Володимир Зеленський заявив, що український сервіс "Дія" допоможе розвинути державні послуги ще на двох континентах. Зокрема, у Латинській Америці та Африці. Про це він сказав під час відеозвернення.

І, до речі, зроблю такий анонс: "Дія" допоможе розвинути державні сервіси й в інших країнах, не лише європейських - у Латинській Америці та Африці.

Зазначимо, що аналог "Дія" вже використовують у Польщі.