ЗУ пʼятницю, 2 червня, Збройні сили України з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Наші хлопці мають гарний результат - вполювали ворожу БМП.

Зазначається, що воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша задали окупантам вогню з гаубиці Д-30 у парі з мінометом.