ЗСУ з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП (відео) [ Редагувати ]
ЗУ пʼятницю, 2 червня, Збройні сили України з гаубиці та мінометів знищили ворожу БМП. Цей процес вдалося зафіксувати на відео. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Наші хлопці мають гарний результат - вполювали ворожу БМП.
Зазначається, що воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша задали окупантам вогню з гаубиці Д-30 у парі з мінометом.
Перший снаряд ліг за кількадесят метрів від бойової машини росіян, а другий - влучив точно в ціль!
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