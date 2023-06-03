На Прикарпатті волонтери знайшли ще один спосіб як допомагати українським військовим. Переробляють використані гільзи на унікальні мистецькі речі. Їх продають, а за вторговані гроші купляють для бійців різну дорогу техніку - прилади нічного бачення, квадрокоптери.

Волонтери розігрівають в кузні горно… Чекають, аби піч добре розжарилась - і відправляють в неї заготовку…

Іван, волонтер:

Це 152 гільза, привезена із під Словянська. Ми привозимо, чистимо, вирізаємо, а потім під таким контуром розігріваємо до червоного, і будемо пробувати її розклепувати.

Під дією вогню та молотка гільза швидко перетворюється на металевий лист.

А далі - починається справжня ювелірна робота.

Для роботи використовують гільзи різного калібру. Але лише з латуні. Цей метал не іржавіє та ідеально підходить для мистецьких виробів.

Іван Зобків, волонтер:

Гільзи, з яких ми робимо дзвоники оці маленькі, від 105 калібру. Нам їх важко дістати. Хлопці передали 5 гільз.

Іван працює енергетиком і волонтерить ще з 2014-го. Розповідає, ідея перетворювати зброю на мистецтво виникла, коли його товариш - військовий, після звільнення Херсону привіз дві гільзи від артснарядів.

Іван Зобків, волонтер:

Десь гроші треба брати, хлопці не питають, а кажуть: нам треба квадрокоптер, нам треба нічник. От у мене з’явилась така ідея: із першої гільзи "Гіацинт" 155 зробити карту.

Допоміг у цьому друг-коваль Роман. Каже: хотів створити не просто карту України, а виріб, який би «розповідав» про одну із найстрашніших сторінок нашої історії.

Роман Качковський, коваль-волонтер:

Найголовніший момент, який хотів залишити, це капсулу. Вона показує, що це з гільзи, що вона цільна.

Іван Зобків, волонтер:

Ми зробили оце чорним - це тріщини. Це те, що лишає москаль після себе. Оце, що ми маємо зараз у Бахмуті. Гарне місто, історичне, красиве, а що залишилось - руїни.

Першу карту чоловіки назвали "Загартована війною". І під такою назвою творять і нині. Це їх спільний проєкт. В доробку волонтерів - карти різних калібрів та ось такі дзвоники.

Роман Качковський, волонтер:

Ось починаючи від такого маленького - це від автомата гільза. І до великих.

Ковані вироби із гільз здобули пошановувачів.

Іван Зобків, волонтер:

Першу карту погодився купити у нас меценат без аукціону. І ми взамін подарили йому цю карту. І придбали 30 нічних приладів.

Роман Качковський, волонтер:

Першим ділом ми хочемо, аби більше людей долучилося до цього, аби ми могли допомогти нашим хлопцям, які зараз на передовій

Наразі свої вироби чоловіки реалізовують через лотерею. Задонативши певну суму на армію - кожен має шанс виграти карту України.