Жодних замків на дверях. Укриття у Києві мають бути відчинені цілодобово. Таке рішення ухвалила влада столиці після трагічного випадку в Деснянському районі.

Коли сховище поліклініки було зачинене, і внаслідок падіння уламків ракети загинули троє людей, серед яких дитина. Комісія з перевірки укриттів та сховищ міста тепер впродовж десяти днів буде з рейдами навідуватися до районів. По одному - щодня. Про це в ефірі нашим колегам повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

А от що ж кажуть самі кияни? Чи користуються вони укриттями та в якому стані укриття? Про це сьогодні моя колега Олена Логінова розпитує жителів столиці. Тож в якому стані укриття в Шевченківському районі - далі.

Шевченківський район столиці... Тут і багатоповерхівки у новому житловому комплексі й будинки старого фонду. Але мешканці кажуть: укриттями майже не користуються.

- Скажіть, будь ласка, біля дому у вас є бомбосховище? - У нас у будинку є підвал, але то не бомбосховище. Там і труби гарячі, та небезпечно, але ж… Його самі люди обладнували, стільці зносили. - Чи є там два виходи, вентиляція, які проблеми з ним? - Вентиляція є, але виходів нема, один вихід, воно не пристосоване для бомбосховища. - Скажіть, а ви спускаєтесь туди, коли повітряні тривоги? - Там небезпечно, тому шо можуть і гарячі труби прорвати. Люди спускаються, а я - ні.

Олександр приїжджає сюди на роботу. Каже, взагалі не знає, де укриття в багатоповерховому ЖК, хоча про його існування чув. Хлопець запевняє, може б і спускався в укриття, якби знав, де воно знаходиться.

Олександр, працює в Шевченківському районі Києва:

От скільки раз я прохожу, то я ні одної таблички не бачив - ні зі стрілочкою, ні з написом "Укриття". Цього я не бачив. Навіть щоб біля дому стояла табличка з написом "Укриття 50 м" за поворотом чи в підвалі, то такого я не бачив. Я не знаю, де тут укриття. Я виходжу в міжквартирні переходи в коридорі, то в них і перечікую.

Дар'я - мешканка житлового комплексу, каже: нещодавно в'їхала в новий будинок. Дівчина теж укриттям не користується, бо воно хоч і є, але непристосоване.

Дарія, мешканка житлового комплексу в Шевченківському районі Києва: