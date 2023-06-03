Українці працюють та соціалізуються закордоном: чи повернуться мігранти додому після війни [ Редагувати ]
Після війни в Україні буде великий обсяг відбудови. В країну зайдуть великі кошти від іноземних країн, які будуть допомагати нам відбудовувати державу, а в нас просто не буде будівельників. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
"Як такової трудової міграції зараз в Україні не існує. Майже 60% від трудових мігрантів з України складали чоловіки, яким зараз виїзд закордон закритий. Тому говорити про маштабний рух виїзду закордон зараз неможливо. Тим не менш, ці жінки, які виїхали - працюють закордоном, адаптуються, вивчають іноземну місцеву мову. Більш важливе питання з'являється що буде, після того як війна закінчиться і після того як українські чоловіки поїдуть до свої родин, які вже соціалізувались та адаптувались на заході. Мова йде про те, що ми втратимо і це буде мати дуже серйозний вплив на розвиток нашої економіки та відбудову", - зазначив Воскобойник.
Він додав: "У нас буде великий обсяг відбудови. Я впевнений, що в Україну зайдуть великі кошти від іноземних країн, які будуть допомагати нам відбудовувати країну, а в нас просто не буде будівельників".
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