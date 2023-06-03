У Чернівцях відбувся велопробіг на підтримку ЗСУ [ Редагувати ]
Велопробіг на підтримку Збройних сил - відбувся у Чернівцях. Участь взяли кілька сотень велосипедистів. За кошти, отримані як реєстраційні внески, планують купити тепловізор. Більше про заїзд розповість Ольга Лучек, вона знає хто першим дістався фінішу і яку суму вдалося зібрати.
Ольга Лучек, кореспондентка:
Сьогодні, 3 червня, відзначають Всесвітній день велосипеда. Традиційного цього дня у багатьох містах влаштовують заїзди та марафони. І Чернівці підтримали цю традицію. В місті влаштували благодійний велопробіг. Збиратимуть кошти для наших захисників.
Валерія Чобан, організаторка велопробігу:
Саме завдяки їм, ми можемо проводити цей велопробіг, ми вирішили зібрати всіх велосипедистів разом, щоб вони мали можливість і відпочити, і відволіктися.
Юрій Лесюк, заступник Чернівецького міського голови, учасник велопробігу:
Тут є два моменти, які мене цікавлять, це власне здоров'я, і те, щоб була можливість їздити по місту. Зараз ремонтуються дороги, сподіваюся найближчим часом така можливість для чернівчан з'явиться. Це моя донька Христина, вона зараз як пасажир.
Ольга Лучек, кореспондентка:
На чернівецький велофест зібралися сотні людей. Тут і професіонали, і любителі, і навіть початківці.
Найменшому учаснику Костянтину - 6 років.
Костянтин, учасник велопробігу:
Люблю велосипед, бо люблю швидкість.
А от Богдану Івановичу у свої 80 долає на двоколісному відстані у понад тисячу кілометрів. Навіть їздив у Львів, Дніпро та Харків. Називає велосипед запорукою довголіття.
Богдан Іванович, учасник велопробігу:
В Івано-Франківськ підіймаюсь 4 години, о 11 годині дня я вже в Івано-Франківську з Чернівців. Нехай хтось з молодих зі мною поїде, не поїде, не витримає. Я, як сів на велосипед 49-го року, то так і не злажу з велосипеда.
І ось старт. Веломарафонці розпочинають свій благодійний заїзд. Кажуть, не важливо, хто приїде до фінішу першим, головне здолати весь маршрут із хорошим настроєм, поспілкуватися з однодумцями та підтримати тих, хто на передовій тримає щит від навали орди.
Ольга Лучек, кореспондентка:
І ось фінішу дістаються перші учасники. Завдяки велосипедистам волонтери змогли зібрати понад 30 тисяч гривень.
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