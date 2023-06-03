В Мелітополі чути звуки вибухів [ Редагувати ]
Місцеві жителі повідомили, що в Мелітополі чути звуки вибухів.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.
"Жителі Мелітополя повідомляють про понад 5 гучних вибухів, які добре чули у північній частині міста", - повідомив Федоров.
Мер Мелітополя заявив, що наразі з'ясовує всі подробиці. На момент вибухів в місті не була оголошена повітряна тривога.
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