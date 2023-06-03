В мережі з'явились супутникові фото Бердянського порту після обстрілів. На фото видно яких руйнувань зазнали портові споруди. Про це повідомляється у Twitter аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.

Збитки від недавнього удару по порту окупованого росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Це місце знаходиться понад 90 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Майже з початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, рф окупувала Бердянськ.

Наразі росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.