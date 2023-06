В мережі з'явились супутникові фото Бердянського порту після обстрілів. На фото видно яких руйнувань зазнали портові споруди. Про це повідомляється у Twitter аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афріка.

Майже з початку повномасштабного вторгнення російських військових на територію України, рф окупувала Бердянськ.

Наразі росіяни використовують місто як військову базу, а через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Damage from a recent strike on the port of Russian-occupied Berdyansk is visible in new satellite imagery.



This site is more than 90 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/12ag8QdGUM