Територія Дніпропетровської області зазнала чергового ворожого обстрілу цієї ночі. Війська рф для ударів по Нікополю застосовували важку артилерію, і внаслідок атак у місті є руйнування та пошкодження.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Чиновник зазначив, що Нікополь був двічі обстріляний противником у ніч проти 5 червня.

"Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач", - розповів він.

На щастя, внаслідок ворожого артобстрілу ніхто з жителів Нікополя не постраждав.

Також голова ОВА повідомив, що окупанти атакували область за допомогою ударного дрона типу Shahed.

"Та військові з ПвК (Повітряне командування) "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"", - йдеться у публікації.