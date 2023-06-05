Окупанти гатили по Нікополю з важкої артилерії [ Редагувати ]
Територія Дніпропетровської області зазнала чергового ворожого обстрілу цієї ночі. Війська рф для ударів по Нікополю застосовували важку артилерію, і внаслідок атак у місті є руйнування та пошкодження.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Чиновник зазначив, що Нікополь був двічі обстріляний противником у ніч проти 5 червня.
"Пошкоджені церква та приватне підприємство. Побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач", - розповів він.
На щастя, внаслідок ворожого артобстрілу ніхто з жителів Нікополя не постраждав.
Також голова ОВА повідомив, що окупанти атакували область за допомогою ударного дрона типу Shahed.
"Та військові з ПвК (Повітряне командування) "Схід" залізяччя приземлили. Збили "Шахед"", - йдеться у публікації.
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