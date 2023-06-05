"Окупанти нервують перед контрнаступом ЗСУ" - Гуменюк [ Редагувати ]
У понеділок, 5 червня, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу. Вони постійно переміщуються та панікують.
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму.
Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Гуменюк додала, що все говорить про морально-психологічну розхитаність противника.
Окупанти продовжують використовувати терористичну тактику нічних атак. Так, сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.
До того ж окупанти обстрілюють Миколаївську область, намагаючись у такий спосіб не допустити її до зернової угоди.
Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси.
На додаток до цього росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.
Вони відпрацьовують по цілі, а потім швидко покидають місцевість, оскільки розуміють, що така поїздка може стати "білетом в один кінець" - наші Сили безпеки та оборони чатують на терористів.
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