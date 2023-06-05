У понеділок, 5 червня, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російські окупанти морально виснажені довготривалим очікуванням українського контрнаступу. Вони постійно переміщуються та панікують.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Рашисти не знають, на якому напрямку відбудеться наш контрнаступ і тримають 450 км фронту на ділянці нашої відповідальності в постійному напруженні. Крім того, в окупантів викликає серйозне хвилювання те, що наші дії й пропаганда доходять до глибокого тилу в Криму.

Сили оборони постійно спостерігають маневри окупантів. Вони нервуються та не залишаються в одному конкретному місці. Ворог постійно укріплює оборонні споруди, в деяких випадках вдається до дезертирства. Гуменюк додала, що все говорить про морально-психологічну розхитаність противника.

Окупанти продовжують використовувати терористичну тактику нічних атак. Так, сьогодні вночі ворог завдав потужного удару по житлових кварталах Херсона з мінометів та запальних снарядів.

До того ж окупанти обстрілюють Миколаївську область, намагаючись у такий спосіб не допустити її до зернової угоди.

Вони дотримуються своєї тактики, хоча б раз на день обстрілюючи морські шляхи. Час від часу вдаються до обстрілів Очаківської й Куцурубської громади з Кінбурнської коси.

На додаток до цього росіяни вдаються до тактики прикриття місцевим населенням, розташовуючи озброєння безпосередньо в приватних подвір’ях.