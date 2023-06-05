Вибір правильного корму для кота може бути складним завданням. Продуктів на ринку багато, і кожен виробник впевнений, що його корм найкраще підійде для вашого вихованця.

Основні види корму

Існує кілька видів продуктів для котів:

1. Сухий корм. Це один із найпопулярніших видів корму. Його переваги полягають у зручності використання, можливості тривалого зберігання без втрати якості, а також у тому, що він містить усі необхідні поживні речовини у правильному співвідношенні. Однак, як і будь-який інший корм, сухий продукт не є універсальним та не підходить для всіх котів. Він може бути неприйнятним для тварин із проблемами зубів та ясен, оскільки вимагає жування та може завдати хворобливих відчуттів. Також сухий корм не рекомендується вихованцям, які страждають на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки він містить менше води, ніж консерви, через що може викликати зневоднення.

2. Вологий корм. Це корм у консервах або павучах, що містить велику кількість вологи (зазвичай від 70 до 85%). Він є сумішшю м'яса та інших інгредієнтів, збагачених вітамінами і мінералами. Вологий корм вважається більш натуральним та корисним, оскільки містить менше консервантів та штучних добавок, ніж сухий. Варто купити корм для кішок цього виду, якщо тварина не п'є достатньо води.

3. Напіввологий корм. Це тип корму, який містить приблизно 65-75% вологи і є сумішшю сухого і консервованого корму. Зазвичай він упаковується в індивідуальні порції, що робить його зручним у використанні та зберіганні. Цей тип корму може бути добрим вибором для котів, які мають проблеми з нирками, оскільки він забезпечує додатковий прийом рідини.

4. Домашнє харчування (натуральне). Це годування кота їжею, приготовленою в домашніх умовах. Такий підхід до харчування дозволяє контролювати якість та склад їжі, а також задовольняти індивідуальні потреби тварини. Однак домашнє харчування має бути збалансованим та містити всі необхідні поживні речовини, включаючи білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Також слід уникати певних продуктів, які можуть бути шкідливими для здоров'я кота. Важливо проконсультуватися з ветеринарним лікарем, щоб скласти правильне меню для вашого вихованця.

5. Корм із лікувальною дієтою. Це спеціально розроблений корм для тварин з різними захворюваннями. Такий корм може містити інгредієнти, спрямовані на лікування конкретного захворювання, а також мати певну дозу поживних речовин, щоб допомогти відновити здоров'я кота. Корм із лікувальною дієтою зазвичай рекомендується ветеринаром і може бути приписаний як тимчасовий або постійний раціон для улюбленця.

Особливості вибору

Для вибору правильного корму необхідно враховувати кілька критеріїв:

1. Вік та фізична активність вашого вихованця. Кошеняті необхідні інші поживні речовини, ніж дорослому коту, і він повинен отримувати їжу частіше. Активному улюбленцю потрібно більше білка та калорій, ніж менш спокійному.

2. Особливості здоров'я кота та його схильність до алергії. Якщо ваш улюбленець страждає на будь-яке захворювання, йому можуть знадобитися спеціальні види кормів, розроблені для поліпшення стану здоров'я.

3. Склад продукту. Він повинен бути збалансованим і включати всі необхідні поживні речовини, такі як білки, жири, вуглеводи, вітаміни та мінерали. Крім того, у складі не повинно бути компонентів, які можуть зашкодити здоров'ю тварини.

При виборі корму варто також враховувати переваги вашого кота та його апетит. Корм, який не сподобається вашому вихованцю, може призвести до проблем із травленням та нестачею поживних речовин.