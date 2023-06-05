Скільки ракет та дронів збили над Києвом за травень [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники змогли знищити над Києвом понад 250 ворожих цілей лише за травень.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.
У відомстві уточнили, що українські захисники за місяць збили над столицею:
- 7 аеробалістичних ракет "Кинжал";
- 13 балістичних ракет "Іскандер";
- 65 крилатих ракет (Х-101, Х-555 та "Калібр");
- 169 безпілотників.
"Жодне місто, жодної країни не зазнавало таких потужних повітряних атак численними гіперзвуковими аеробалістичними, балістичними, крилатими ракетами та сучасними військовими БпЛА. Стільки, скільки Київ за травень", - уточнили у відомстві.
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