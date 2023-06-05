Мер Києва Віталій Кличко закликав голів районних державних адміністрацій "не сіяти вітер в серці країни" та не "робити відвертої політичної дурні".

Там столичний градоначальник відповів на відеозвернення голів районів столиці з пропозицією відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови і голови КМДА.

Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування. Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали.

За словами Кличка, очільники районів освоїли лише трохи більше 10% грошей, виділених на укриття в столиці.