"Не сійте вітер в серці країни, не робіть політичної дурні": Кличко жорстко відповів главам РДА [ Редагувати ]
Мер Києва Віталій Кличко закликав голів районних державних адміністрацій "не сіяти вітер в серці країни" та не "робити відвертої політичної дурні".
Там столичний градоначальник відповів на відеозвернення голів районів столиці з пропозицією відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови і голови КМДА.
Подивився відео, записане головами районів столиці. З якими, до речі, сьогодні зранку обговорювали результати перевірки й недоліки з облаштуванні укриттів, які мають усунути в районах. На це РДА отримали загалом за минулий і цей рік 1,2 млрд гривень і були відповідальними за їх облаштування.
Ваша "дружна команда" навіть за це не готова відповісти. Про що ви ще там говорите? Про повноваження? Так з 2014 жодного з них вас не позбавили, а в 2015-му навіть додали.
За словами Кличка, очільники районів освоїли лише трохи більше 10% грошей, виділених на укриття в столиці.
То ви будете брати на себе відповідальність за місто?! Князівства створювати?..
Закони, Конституція, обʼєднання зусиль в війні, яка руйнує Україну, як бачимо, не є важливими для тих, хто писав цей текст главам районів, змусив його записати і хто намагається розбалансувати вщент владу в столиці, знищити самоврядування і створити хаос у Києві.
Не сійте вітер в серці країни! Не робіть відвертої політичної дурні.
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