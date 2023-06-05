Голови державних районних адміністрацій Києва записали спільне відеозвернення до мера Віталія Кличка. У ньому вони закликали столичного градоначальника не перекладати відповідальність за місто на райони. Ролик опублікував голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков.

Ми, голови районних адміністрацій, бачимо бажання мера перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони, одночасно, при цьому, концентруючи владу в одних руках та йдучи проти загально державної політики децентралізації, мета якої передати більше прав і владних повноважень на місця. Ми, голови районних адміністрацій, пропонуємо меру відмовитись від одночасного суміщення декількох посад - міського голови і голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів.

"Дружня команда голів районів" заявила, що в разі необхідності, "готова взяти на себе, як владні повноваження, так і відповідальність за життєдіяльність столиці".

Нагадаємо, після загибелі трьох людей біля зачиненого бомбосховища у Деснянському районі Києва Віталій Кличко запропонував на час розслідування відсторонити від посади голову Деснянської РДА Дмитра Ратнікова.

Чиновник у відповідь заявив, що столична влада раніше наказала, аби всі укриття були зачинені.