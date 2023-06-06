Нікопольці під ворожими обстрілами: у Дніпропетровської ОВА розповіли деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про ситуацію в Дніпропетровській області.
Ситуація складна, але контрольована. Нікопольці під ворожими обстрілами, вночі були удари і по Нікополю і по Нікопольському району. Є руйнування, наразі маємо констатувати, що жертв немає.
Також він зазначив про стан укриттів в області:
Питання на контролі голови, створено спеціальні комісії. Перевіряються всі укриття. В області їх понад 3500 та 5 мобільних укриттів. Ситуація така, що ми прифронтовий регіон, час підльоту ракет досить скорочений, але сповіщення працює нормально.
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