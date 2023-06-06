У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів про ситуацію в Дніпропетровській області.

Ситуація складна, але контрольована. Нікопольці під ворожими обстрілами, вночі були удари і по Нікополю і по Нікопольському району. Є руйнування, наразі маємо констатувати, що жертв немає.

Також він зазначив про стан укриттів в області: