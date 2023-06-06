З‘явилось відео підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Фото: скріншот
У ніч проти вівторка, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалось затоплення територій.
Станом на зараз, Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновленню вона не підлягає.
У мережі зʼявилось відео підриву станції.
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