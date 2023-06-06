Більше тисячі приватних будинків та стільки ж квартир росіяни пошкодили у Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Дні тиші там трапляються вкрай рідко. Населенні пункти під щоденним вогнем артилерії окупантів.

Компенсацію за зруйноване майно люди отримують з місцевого бюджету - від 80 до 400 тисяч гривень. Якщо житло не підлягає відновленню - влада пропонує за виділені гроші купити будинок. Як це все працює, дивіться далі.

Спочатку вообще був ужас один, прям переверталося все. Зараз вже розумію, що замінить, то зараз нічого не змінити. Треба виходити з того, що є.

Майже рік минув, як у будинок пані Людмили влучив артилерійський снаряд. Але дивитися на руїни рідної домівки і досі боляче, зізнається жінка. В момент ворожого обстрілу вона була в хаті з чоловіком. Обоє дивом вижили.

Людмила - власниця зруйнованого будинку:

Снаряд, чи тут, чи там, короче викосило. Оце тут завалило і опалення, батареї, кресла, а то диван, на якому я лежала, але мене вовремя, як то кажуть повело.

Володимир - власник зруйнованого будинку:

- Оце тут, да. - І вас відкинуло? - Прям туда. - І ви вдарилися головою? - Ні, спиною. - І осколки, я так розумію, пішли повністю по… - Да, посипалось. Все повиламало, все прошито, все на парах. - І говорити, що щось вціліло не можна? - Нє, нє.

Якщо стіни видаються цілими, то між ними тріщини, а одна, взагалі, тримається лише на брусах. Ними підперли, аби будинок не склався, як картковий. Частину даху та стіни зірвало вибуховою хвилею. Відбудовувати тут нічого, розповідає подружжя. Звідси забрали лише деяку техніку та собак Дружка та Пірата.

Дружок - я до нього, а він від мене тікає і не гавкав, він просто так розкриває рота і все. Вова каже, його як контузило. А Пірат, він вообще, як каже Вова, біля кухні стояла його будка, то він через свою будку вибив вікно у кухні і на столі сидів. Та Ви що, через страх? Да і він навіть зараз тільки пролітає, дивлюсь по ньому і кажу, Вова,скоро будуть стрілять. Кажуть, подивись на нього він наче дужче чує.

Тепер чотирилапі у нових будках у дворі нового будинку. Його подружжю придбала влада за рахунок місцевого бюджету. Площа - як і зруйнованого житла - 50 квадратів.

Це в нас спальня. Трошки люди дали нам мебель, бо у нас не було зовсім. Це нам залишили кровать та жінка, що тут жила. Но вікна треба буде робить. Це в нас тут зала, проходьте, тоже, все, що постирали лежить в етих, це в нас зала. Там ще в нас спальня, але вона зараз як гардеробна, постирані речі, все собране, бо не було ні шкафів,нічого. Це разаз шкафи доробимо, все розставимо і буде спальня, як спальня.

Ванна кімната та кухня в окремій будівлі. Вона, зізнається чоловік, потребує ремонту.

- В основному підлога, дах потрібно робити, там протікає, шифер треба полатати. - Але ж все у ваших силах, справитеся? - Да. - За літо зробите? - Да. Вікна замінити треба тоже.

Вже до зими подружжя планує все привести до ладу. Загалом за майже одинадцять місяців постійних обстрілів російські снаряди понівечили у Марганецькій громаді більше тисячі будинків.

Євген Євдокименко, начальник управління капітального будівництва Марганецької міськради:

Єслі дахи, то ми одразу перекриваємо шифером, внутрішнє оздоблення ми не відновлюємо, тільки дах, вікна. Зараз невідновлених будинків майже немає. Повністю перекриті дахи, повністю забиті вікна.

У Марганці діє місцева програма підтримки постраждалих. Людям надають фінансову допомогу - від вісімдесятидо чотирьохсот тисяч гривень. За ці кошти постраждалі замінюють вікна, дахи, а якщо житло геть зруйноване - купують нове. Минулого року на відшкодування населенню витратили 14 мільйонів гривень.

Євген Євдокименко, начальник управління капітального будівництва Марганецької міськради:

Майже 4 мільйона витрачено у 2023 році на відновлення та придбання будинків, за весь період вже придбано 4 будинки.

Ворожі атаки не припиняються. У місцевій скарбниці наразі є резерв для відновлення, а ще з будівельними матеріалами громаді допомагають благодійні фонди. Повну ж відбудову громади, кажуть чиновники, плануватимуть уже після перемоги.