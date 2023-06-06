Це далеко не перший випадок, коли вагнерівці вступають у відкриту конфронтацію з кремлем.

На болотах - новий скандал між ПВК "Вагнер" та міністерством оборони країни-агресорки. Найманці звинувачують кремль у спробі ліквідувати членів угруповання. Що сталося? І чому конфліктів всередені військових рф стає дедалі більше? Розбирався Даніїл Снісар.

На фронті у ворога - без особливих успіхів. А тому саме час для нової хвилі розбірок в середині російської системи. Протистояння між силовиками там вже починає нагадувати багатосезонний серіал боротьби між кланами.

Цього разу справжня драма знову розгорнулася між ПВК "Вагнер" і міністерством оборони країни-агресорки. Напередодні найманці звинуватили силове відомство кремля - у намірі підірвати і знищити членів ПВК при відході з позицій у Бахмуті.

Нами були виявлені фугаси, у вигляді значної кількості пластиду, протитанкових мін, артилерійських снарядів, встановлених в керованому варіанті і відведених на позиції міністерства оборони.

Цей інцидент стався ще наприкінці травня. Та про його деталі Євген Пригожин вирішив розказати лише зараз. Прямим текстом звинувачуючи кремлівські війська у підготовці ліквідації підрозділів угруповання.

Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер":

Ті, хто закладав ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На питання, навіщо ви це робили, вони тикають пальцем нагору. На запитання поки що не відповідають. Дані заряди не було необхідності укладати для того, щоб стримати супротивника, оскільки це знаходиться в тиловій зоні. Тому можна припускати, що даними зарядами хотіли зустріти підрозділи ПВК "Вагнер", які рухаються, хоча колонами ми не ходимо.

І не лише замінували дороги, а й обстріляли самих вагнерівців. Принаймні, про це заявляють у ПВК. Там стверджують - війська міноборони рф відкрили вогонь по членах угруповання.

Після попереднього огляду, групи почали розмінування доріг, але були вимушені зупинити роботу, через те, що у районі населеного пункту Семигір'я по ним було відкрито вогонь зі стрілецької зброї, з напрямку позицій міністерства оборони.

Внаслідок обстрілу була виведена з ладу вантажівка найманців. Бойовики, начебто, навіть взяли у полон командира росармійців. Відео його допиту теж оприлюднили напередодні.

- Обстрелял машину ЧВК "Вагнер". В состоянии алкогольного опьянения. Розоружил группу ГБР ЧВК "Вагнер". - Сколько вас было? - 10-12 человек. Почему ты это сделал? - Из-за личной неприязни.

На відео - Роман Веневітін, який представився командиром 72-ї бригади російських військ. Він дійсно кадровий військовий рф - підполковник. Його доля нині невідома.

Андрій Міселюк, політолог:

Коли ідуть істотні поразки, то оцю всю російську машину починає дуже лихорадити - вона іде в рознос.

Чому ж військова система в рф дає тріщину? Все просто - за поразку на полі бою та й загалом - погані новини з фронту - має хтось відповідати. І пригожин у цей список явно потрапити не хоче.

Петро Черник, військовий експерт:

Зараз іде дуже люта боротьба в частині того, чим це все завершиться. Хто буде винуватий, але ж ми розуміємо, що винуваті не просто сядуть до вʼязниці, а в них обовʼязково стануться інфаркти, інсульти, нещасні випадки і тому подібне. І от, пригожин промацує своїми власними вустами позицію путіна - як далеко можна звинувачувати міністерство оборони.

-А два дні тому Пригожин у відкриту звернувся до міністра оборони рф Шойгу, і очільника Генштабу Валерія Герасимова, через втрату контролю росармією над деякими населеними пунктами, закликавши їх приїхати на фронт... і померти. Героями.

Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер":

Ганьба! Герасімов, Шойгу, закликаю вас - приїздіть на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб уперед йшли. Давайте, ви зможете! А якщо не зможете - помрете героями!

Це далеко не перший випадок, коли вагнерівці вступають у відкриту конфронтацію з кремлем.

Андрій Міселюк, політолог:

Тепер Пригожин буде більше таких дуже гострих пасажей і меседжів пускати, для того, щоб залишатися на гребні інформаційних хвиль. Він буде постійно намагатися казати, що на нього чинять тиск, що проти них там козні строять - це його лінія і він буде дотримуватись її надалі.

Петро Черник, військовий експерт:

Для нас від перестановки додатків сума не змінюється. Чи треба противника вивчати і розуміти, що там відбувається? Однозначно так. Але що кадирівці, що штатні війська, що пригоженці та взагалі московська недоімперія - погана за замовчуванням. Які б там обличчя не були - вони вишкірені проти нас і в них одна мета - знищити Україну і українців.

У всій цій історії міноборони рф взяло стратегію відмовчуватися. Там взагалі ніяк не реагують на випади Пригожина.

Той, натомість, готується захищати... Бєлгородщину. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Там вважають, що розміщення бійців "Вагнера" на кордоні з Бєлгородом дозволило б пригожину зберегти свої позиції командувача провідних сил без необхідності прямих атак.