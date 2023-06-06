Данілов про підрив Каховської ГЕС: унеможливить поставку води в Крим [ Редагувати ]
Підрив Каховської гідроелектростанції на роки унеможливить поставку води в Крим.
Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
Данілов наголосив, що той акт, який сьогодні зробила Росія, невдовзі зовсім унеможливить поставку води в Крим.
"І найближчих 2-3-10 років, поки не буде відбудована ця дамба, питання постачання води в Крим буде просто фізично неможливим", - підкреслив секретар РНБО.
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