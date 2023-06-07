Село Корсунка на окупованій лівобережній Херсонщині повністю пішло під воду через неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища, яке стало наслідком руйнування греблі ГЕС. Про це повідомив гауляйтер Нової Каховки Володимир Леонтьєв.

За його словами, в регіоні повністю затоплені чотири населені пункти.

Населенный пункт Корсунка, кроме последней улицы, весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению, затоплены по крыши.

Рівень води, який піднявся у Новій Каховці після руйнування Каховської ГЕС, впав на 35 см, повідомив Леонтьєв. Напередодні повідомлялося, що вода у місті піднялася до 12 метрів.

За словами гауляйтера Нової Каховки, за вчорашній день з зон підтоплення евакуювали майже 500 людей. 17 людей врятували з дахів затоплених будинків. Щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти.