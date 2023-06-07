У Телеграм-каналах поширюється відео начебто підриву Каховської ГЕС. Його справжність не підтверджена.

Тим часом експерти продовжують будувати гіпотези щодо того, хто і як зруйнував дамбу. Основна версія - потужний вибух можна було зробити, лише заклавши вибухівку.

У ЗСУ просто не було ракет, здатних підірвати греблю: ракети GMLRS для HIMARS мають боєголовку вагою 90 кг, а радянські "Точки" мають зовсім недостатню точність для ураження такого вузького об'єкта, як дамба.

Ще одна версія - ексцес виконавця. Можливо росіяни отримали інформацію про великий десант ЗСУ у нижній течії Дніпра - і вирішили його "змити".

Також можливо, що дамба, в яку неодноразово влучали міни, снаряди та ракети, руйнувалася понад рік через відсутність обслуговування. Вона просто не витримала весняну повінь і рухнула.