У мережі з'явилося відео підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
У Телеграм-каналах поширюється відео начебто підриву Каховської ГЕС. Його справжність не підтверджена.
Тим часом експерти продовжують будувати гіпотези щодо того, хто і як зруйнував дамбу. Основна версія - потужний вибух можна було зробити, лише заклавши вибухівку.
У ЗСУ просто не було ракет, здатних підірвати греблю: ракети GMLRS для HIMARS мають боєголовку вагою 90 кг, а радянські "Точки" мають зовсім недостатню точність для ураження такого вузького об'єкта, як дамба.
Ще одна версія - ексцес виконавця. Можливо росіяни отримали інформацію про великий десант ЗСУ у нижній течії Дніпра - і вирішили його "змити".
Також можливо, що дамба, в яку неодноразово влучали міни, снаряди та ракети, руйнувалася понад рік через відсутність обслуговування. Вона просто не витримала весняну повінь і рухнула.
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