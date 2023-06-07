Англійська Zaiwalla & Co, яка захищає британського громадянина та інвестора Тамаза Сомхішвілі, домагатиметься відшкодування у Великої Британії за незаконні дії, які дестабілізують судові процеси в Україні. Про це повідомляють "Українські новини".

Міжнародно визнана арбітражна та судова юридична фірма Zaiwalla & Co представлятиме пана Тамаза Сомхішвілі як його англійський юридичний радник та представник, щоб відстояти його права як інвестора в Україні в англійських судах та органах влади Сполученого Королівства у зв'язку зі знаковою в Україні справою, яка стосується органів міської влади міста Києва. Про це йдеться у заяві юридичної фірми.

У той час коли в Україні триває судовий розгляд справи, включаючи нещодавні слухання в Київському (Північному - ред.) апеляційному суді, пан Сомхішвілі став мішенню масштабної наклепницької кампанії. Публічна атака, яка ґрунтується на неправдивих звинуваченнях, виглядає як ретельно скоординована, включно з тиском на певні українські ЗМІ з метою придушити будь-яке неупереджене розслідування звинувачень і висвітлення правдивих фактів щодо пана Сомхішвілі, щодо його інвестицій в Україну та щодо спору з органами влади міста Києва.

"Є побоювання, що ця незаконна кампанія ведеться проти пана Сомхішвілі з метою завдати шкоди його репутації як британського та міжнародного бізнесмена та інвестора, щоб вплинути на триваюче судове провадження. Справа викликає серйозне занепокоєння щодо того, як в Україні можуть ставитися до іноземних інвесторів, зокрема до британських.

Враховуючи всі зусилля по відбудові України, які неминуче будуть необхідними, підрив системи правосуддя та верховенства права, маніпулювання пресою та порушення фундаментальних принципів захисту інвесторів спричинять серйозне занепокоєння для тих країн, які підтримують Україну", - наголошується у заяві.

Оскільки наклепницька атака, розпочата з України, відгукується у Сполученому Королівстві, а справедливе правосуддя для пана Сомхішвілі виглядає все більш ілюзорним з огляду на крихкий стан українських судів, пан Сомхішвілі має намір звернутися до державних органів та судів Великобританії, щоб притягнути до відповідальності не лише виконавців атаки, а й тих, хто її організував та спонсорує.

Компанія Zaiwalla & Co уповноважила провідного адвоката Лорда та Королівського Радника Едварда Гарньє розпочати провадження та виступати перед судом в інтересах Сомхішвілі.

Zaiwalla & Co також представлятиме пана Сомхішвілі в Міністерстві закордонних справ Великої Британії щодо порушення норм захисту інвестицій в Україні та небезпек, які це становить для майбутньої відбудови країни.

Міністерство закордонних справ є одним із державних органів Великої Британії, до компетенції якого відноситься введення санкцій проти іноземних порушників, і в межах компетенції якого цей процес був ініційований.

Партнер фірми Лі Крестол прокоментував справу наступним чином:

Дивно, що в Україні, країні, яка отримала таку беззастережну підтримку Сполученого Королівства у своїй нинішній боротьбі, британський громадянин та інвестор, який інвестував у країну впродовж 17 років, став об'єктом такої атаки, метою якої є не допустити справедливого розгляду судової справи та фактично експропріювати його інвестиції без жодної компенсації. Занепокоює не лише те, що українська влада нічого не зробила для захисту прав пана Сомхішвілі, але й те, що представники української політичної еліти та чиновники можуть стояти за атакою на нього. Правова система Великобританії користується всесвітньою репутацією, про що часто заявляє Президент України, і тепер пан Сомхішвілі покладатиметься на британське правосуддя, щоб захистити свої права та притягнути до відповідальності тих, хто стоїть за нападом.

Zaiwalla & Co заснована в Лондоні у 1982 році. Однією зі спеціалізацій фірми є робота з державними санкційними установами Великобританії. Zaiwalla & Co. - лондонська спеціалізована юридична фірма з міжнародного арбітражу та судових спорів.

Фірма регулярно представляє інтереси глобальних клієнтів у політично делікатних суперечках високої вартості. Відомими справами фірми були відшкодування для Bank Mellat збитків на 4 мільярди доларів США проти Казначейства Великої Британії, представництво інтересів Центрального банку Венесуели у суперечці щодо 2 мільярдів доларів іноземних резервних активів у Лондоні.

Фірма також представляла інтереси Китайської національної нафтової корпорації та колишніх президентів Індії в Палаті Лордів.

Як повідомлялося раніше, у 2007 році компанія Тамаза Сомхішвілі "Київ Термінал" перемогла в інвестиційному конкурсі на реконструкцію Харківської площі у Києві. Інвестиції передбачалися у розмірі 165 млн доларів.

Компанія сплатила місту суму, еквівалентну на той час 14 млн доларів. Після цього міська влада скасувала реконструкцію та інвестиційний проект, а згодом відмовилася відшкодувати інвестору витрати та збитки.

Витрати інвестора оцінив незалежний міжнародний оцінювач Бейкер Тілі. У 2019 році суд першої інстанції зобов'язав КМДА відшкодувати збитки компанії Сомхішвілі.

Наразі справа повторно перебуває у Північному апеляційному господарському суді Києва. З огляду на російську агресію, 2022 року Сомхішвілі запропонував столичній владі мирову угоду.

Зокрема інвестор був готовий відмовитися від присуджених коштів, але чиновники відкинули цю пропозицію. З цього моменту розпочалася інформаційна атака на бізнесмена.