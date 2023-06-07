Російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км після підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські війська відійшли від Дніпра на 5-15 км після підриву Каховської ГЕС вночі 6 червня. Але обстріли Херсона вони продовжили.
Про це вона повідомила під час телемарафону.
Вони відійшли на відстань різну. В залежності від розливу води. Від 5 до 15 км повідтягували свої позиції.
За її словами, росіяни не припинили обстрілів правого берега безпосередньо під час евакуації і роботи груп поліцейських та рятувальників з місцевим населенням.
Вони гатили по тих районах Херсону, які позаливало. І знову обстріляли торгівельний центр, сприймаючи його як "хаб", де можуть збиратися для допомоги.
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