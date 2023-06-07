Президент ПАР Сиріл Рамафоса провів телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. Вони, зокрема обговорили африканську ініціативу щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба кремля.

"Обговорено питання, пов'язані із відомою африканською ініціативою з пошуку шляхів врегулювання українського конфлікту", - йдеться в заяві кремля.

Також під час розмови обговорили перебіг підготовки до запланованого на кінець липня в Санкт-Петербурзі другого саміту Росія-Африка і майбутнього саміту БРІКС.

Окрім того, у пресслужбі повідомили, що путін найближчим часом ухвалить делегацію низки глав держав Африки.