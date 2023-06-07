Президент ПАР провів розмову з путіним: говорили про африканську "мирну ініціативу" [ Редагувати ]
Президент ПАР Сиріл Рамафоса провів телефонні переговори з російським диктатором володимиром путіним. Вони, зокрема обговорили африканську ініціативу щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє пресслужба кремля.
"Обговорено питання, пов'язані із відомою африканською ініціативою з пошуку шляхів врегулювання українського конфлікту", - йдеться в заяві кремля.
Також під час розмови обговорили перебіг підготовки до запланованого на кінець липня в Санкт-Петербурзі другого саміту Росія-Африка і майбутнього саміту БРІКС.
Окрім того, у пресслужбі повідомили, що путін найближчим часом ухвалить делегацію низки глав держав Африки.
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