Фото: в Україні заговорили про відкриття аеропорту "Львів" за прикладом зернового коридору

Львівський аеропорт можуть частково відкрити в якості гуманітарного коридору, який забезпечуватиметься Європейським союзом.

Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, пише "Перший західний".

Під час підписання угоди про приєднання України до програми Євросоюзу "Механізм "Сполучення Європи", Козицький заявив, що українська сторона на переговорах з ЄС порушила питання відкриття львівського аеропорту.

"Можливе відкриття аеропорту - одна з речей, на яку ми дуже чекаємо. Це питання було порушене, і ми сподіваємося, що так, як зерновий коридор, так може бути і гуманітарний коридор, який може бути забезпечений Європейським Союзом", - розповів голова ОВА.