Прорив дамби Каховської ГЕС становить небезпеку для Запорізької АЕС - Гроссі [ Редагувати ]
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Прорвана дамба Каховської ГЕС внаслідок теракту росії становить небезпеку для Запорізької атомної електростанції.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Sky News.
Гроссі наголосив, що існує ризик, що об’єкт може залишитися без необхідної кількості води для охолодження шести реакторів, яка подається з Каховського водосховища та ставків.
Він пояснив, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".
"Безумовно, існує небезпека, можливо, через кілька тижнів або місяць, але потрібно щось робити. Ми не хочемо створювати тут паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай вам потрібна гарантована кількість води, яка циркулює в цих реакторах. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, у вас виникне проблема. Проблема може відтермінуватися на кілька днів або тижнів, але проблема буде", - зазначив глава МАГАТЕ.
За словами Гроссі, він має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на Запорізьку АЕС.
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