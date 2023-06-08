Кулеба оцінив ймовірність введення військ НАТО на територію України [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни Північноатлантичного союзу не вводитимуть війська на територію України до завершення війни.
Про це він сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".
До завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави не будуть вводити свої війська на територію нашої країни. Щобільше, ми цього не просимо.
Міністр підкреслив, що після того, як Україна стане членом Альянсу, українські бригади будуть розміщені в інших країнах НАТО для їх оборони.
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