Директор "Енергоатому" Петро Котін розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС після підриву греблі [ Редагувати ]
Підрив Каховської ГЕС - це новий етап у війні росії проти України, вважають експерти. І не виключають, що ця катастрофа може стати прологом до ще масштабніших. Чи несе підрив греблі пряму загрозу Запорізькій атомній електростанції? І наскільки ситуація на ядерному об'єкті зараз контрольована?
Про це Ірина Баглай поговорила з директором "Енергоатому" Петром Котіним. Давайте подивимося.
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