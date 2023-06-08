Підрив Каховської ГЕС - це новий етап у війні росії проти України, вважають експерти. І не виключають, що ця катастрофа може стати прологом до ще масштабніших. Чи несе підрив греблі пряму загрозу Запорізькій атомній електростанції? І наскільки ситуація на ядерному об'єкті зараз контрольована?

Про це Ірина Баглай поговорила з директором "Енергоатому" Петром Котіним. Давайте подивимося.