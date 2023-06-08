Рівень води у Каховському сховищі вже знижується трохи повільніше, але вода продовжує відходити від берегів.

Нікопольському району, що на Дніпропетровщині, загрожує проблема з водопостачанням. Водоканали через критичне зниження рівня води в Каховському водосховищі можуть будь-якої миті зупинитися. І 300 тисяч жителів більше не побачать води в кранах. Як готуються люди на найгіршого сценарію і який план "Б" готує місцева влада? Про це далі.

Валерій Глушко - житель села Нікопольської громади:

Зараз буде десь от берега метрів 30 в один день все, як пішло. Очерета впали, все впало, раки тікають, жаби тікають. Все.

Це затока Каховського водосховища. Звідси місцеві жителі беруть воду для поливу своїх городів. Для цього навіть проклали труби - від водойми і до присадибних ділянок, а у воду встановили насоси.

Валерій Глушко - житель села Нікопольської громади:

Років 35-40 користуємось. Якщо по березі побачите, осьо дивіться, будки, будки, насоси, насоси, всі люди користуються. У нас не було води, десь у 10 тільки питну воду провели по селу. Люди користувалися тільки технічною. Самі, що зробили, тим і користувались, поливали.

Така система поливу у всіх жителів прибережної зони Нікопольського району, а це понад 10 тисяч людей. Переважно - це сільська місцевість, і виживають місцеві завдяки своїм городам, розповідає депутатка райради Оксана. Каже, вже сьогодні працюють над тим, як допомогти людям.

Оксана - депутат Нікопольської районної ради:

Коли буде критичне падіння води. То, можливо, будемо робити якийсь підсип, типу дамби у самому вузькому перешийку, який поєднує два села. Таким чином ми зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку і в людей буде можливіть брати для поливу.

Миски, бочки, банки, кастрюлі - усі вільні ємності пані Лариса наповнює водою. Але навіть із такими запасами доведеться, каже, економити, скільки триватиме проблема із водопостачанням невідомо, а у жінки декілька соток городу. З водосховища встигла набрати лише три куби.

Лариса Павлюк - жителька села Нікопольської громади:

Технічну ми вже все, я навіть, мотор зняла, тому що не виходить, ну а питна, по можливості буду набирати і далі.Повністю набрала у ванну води, у мисці ось стоїть вода. За можливості, все набираю. - Чи є зараз напір води? - Маленький, але є.

Рівень води у Каховському сховищі вже знижується трохи повільніше, але вода продовжує відходити від берегів.

Тетяна Негрієнко - жителька Нікопольської громади:

Вона була ось це поки де мокре, а сьогодні вона вже там. - Метри 4? Так. І набрати мені цієї води ніяк. Я питаюсь з річки воду, в мене питтєвої води немає, я купляю - 60 гривень бачок. 20 літрів, це мені потрібено щотижня набрати і купити води.

У фірмах з доставки води - гаряча пора, зізнається експедитор Володимир. Кількість замовлень за останні дні зросла у кілька разів.

Володимир – експедитор:

Сьогодні ми вивозимо 60 тон води. - А вчора, чи позавчора? 15-20. Раза в три-чотири.

Хоч у кранах вода є, але нікопольці часу не гають, теж запасаються питною водою. Пан Євген вже закупив 6 пляшок.

Євген - житель Нікополя:

Ціни? Нє. Наоборот навіть. - Скільки ви за 2 баклашки віддали? - 40 гривень бутильок.

Ані в магазинах, ані в торгових точках ціни на воду не підвищували - розповідає продавчиня Ірина, а запасів вистачить усім. Хоч і попит зріс в рази.

Ірина – продавчиня:

На вікно у нас коштує 2 гривні, доставка бутиля 60, а від 3 вже йдуть знижки. - Ціна не змінилась? - Ні. Ми нічого не підвищуємо. Все як було, так і є.

Поки населення Нікопольського району робить кілька денний запас води як питної, так і технічної - чиновники шукають вирішення майбутній проблем - повної зупинки водоканалів. Кажуть, у найближчі дні воду до району мають привезти. Її населенню надаватимуть безкоштовно.

Євген Євтушенко - начальник Нікопольської районної військової адміністрації:

Ми почнемо отримувати бутильовану воду, яку відповідно громади будуть розподіляти населенню. Окремо опрацьовується питання з "Укрзалізницею", по доставці великих обʼємів води - залізничних цистерн - це обʼєми,які покриють велику потребу. Бо обʼєктивно ми маємо, в районі до війни проживало 280 тисяч мешканців, на зараз ми ще маємо 40 тисяч переміщених осіб.

Паралельно вирішується головне питання - альтернативні джерела подачі централізованого водопостачання. Вже є напрацювання, навіть виготовлена проектна документація. Уряд на побудову нових водогонів виділив більше мільярда гривень. Але терміни вирішення цього питання навіть при наявності грошей та засобів поки ніхто не називає.