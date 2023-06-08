В обладміністрації кажуть, ці навчання планові та не пов'язані із ситуацією на Каховській ГЕС.

На Запорізькій АЕС ситуація наразі стабільна. Втім поки станція окупована, говорити про її безпеку неможливо. Тож екстрені служби області готуються до будь-яких сценаріїв подій. Вміння діяти у надзвичайній ситуації відпрацьовують на спільних навчаннях. Цього разу рятувальники, медики та поліцейські показали роботу евакуаційного пункту. Усі подробиці - далі.

Повсюди - люди у захисних костюмах та з дозиметрами у руках. Це навчання надзвичайників з радіаційної безпеки. Розгорнули і евакуаційний пункт в одному із районів Запоріжжя. За легендою, на атомній станції сталася надзвичайна ситуація. Із зони забруднення евакуюють людей. На в'їзді транспорт одразу перевіряють та знезаражують.

Перевірку проходять й усі пасажири автобусів. Спочатку фахівці вимірюють рівень радіації, яку людина могла принести на собі. Наступний етап - пункт санітарної обробки. Ось у таких кабінках проходять знезараження ті, хто працював у небезпечній зоні.

Валентин Кабко, начальник групи радіаційно-хімічного захисту ГУ ДСНС України у Запорізькій обл.

Дезактиваторщик стає сюди просовує руки. Може спілкуватися, давати команди, щоб людина лівою стороною, правою могла руку підняти. Візуально це все оцінюється і потім особа, яку деконтемінують, вже чиста виходе.

Ті, хто пройшов знезараження, переодягаються у чисті речі та реєструються. Учасники навчань кажуть, у разі необхідності, за таким сценарієм діятимуть й інші пункти.

Андрій Булавінов, директор Департаменту з питань цивільного захисту Запорізької ОВА:

Ми побачили тільки один елемент - це проміжний пункт евакуації. Їх при надзвичайній ситуації такого рівня буде створено на підконтрольній владі України території шість.

Рятувальники нагадують, поки очікують на евакуацію, від радіації люди можуть сховатися в укриттях та підвалах. А в будинку треба облаштовуватися подалі від покрівель та зовнішніх стін, зробити запаси продуктів та води.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Якщо ви знаходитесь на вулиці, необхідно одразу щільно захистити органи дихання, якщо є окуляри, надіти окуляри і терміново прослідувати в найближчі укриття. Не забудьте потурбуватися про своїх домашніх улюбленців.

Під час занять працювала й мобільна лабораторія, що слідкує за станом довкілля.

Світлана, фахівчиня з дослідження факторів навколишнього середовища:

Відбираються проби атмосферного повітря, міряється дозиметричний контроль та відбираються проби ґрунту, які доставляються до лабораторії.

До цих навчань залучені усі екстрені служби. Це дає можливість відпрацювати взаємодію та побачити недоліки.

Владислав Гусинський, т.в.о. начальника ГУ ДСНС України у Запорізькій області:

Були відпрацьовані всі необхідні мєропріятія, які будуть проводитись, якщо буде потрібна евакуація. Дуже правильно, що особовий склад знав, які завдання потрібно виконувати, якщо, не дай Боже, настане така ситуація.

В обладміністрації кажуть, ці навчання планові та не пов'язані із ситуацією на Каховській ГЕС. Ситуація на самій атомній станції наразі стабільна.

Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації: