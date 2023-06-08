Атаки на Київ: хто понесе відповідальність за стан укриттів

У перший день літа, в Міжнародний день захисту дітей російські терористи убили дитину в одному з районів Києва. В результаті обстрілу десятьма ракетами "Іскандер", загинули двоє жінок та 9-річна донька однієї з них.