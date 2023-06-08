В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: повідомляють про пуск ракет [ Редагувати ]
У низці регіонів України сьогодні, 8 червня, увечері оголошено повітряну тривогу. Можливі запуски російських ракет.
За даними карти, станом на 20:05 повітряна тривога оголошена у західних, південних та східних областях України.
За даними моніторингових Telegram-каналів, причиною оголошення повітряної тривоги стали запуски російських ракет "Калібр".
Вони, ймовірно, летять у бік західних областей України. Поки що цю інформацію не підтверджували офіційні джерела.
по темі
У середу, 7 червня, по всій Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Українські захисники змогли знищити над Києвом понад 250 ворожих цілей лише за травень
російські військові під час масованої атаки сьогодні вночі, 2 червня, випустили Україною 15 крилатих ракет і 18 дронів-камікадзе
У перший день літа, в Міжнародний день захисту дітей російські терористи убили дитину в одному з районів Києва. В результаті обстрілу десятьма ракетами "Іскандер", загинули двоє жінок та 9-річна донька однієї з них.
Ракетні удари по Україні, які майже щодня влаштовують російські окупанти, мають на меті декілька цілей. Насамперед військову, вони намагаються зруйнувати і військові, і інфраструктурні об'єкти. По-друге - психологічна.Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр