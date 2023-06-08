російська брехня стосовно підриву Каховської ГЕС просочується навіть в іноземні ЗМІ: подробиці [ Редагувати ]
Отрута російської брехні стосовно підриву Каховської ГЕС просочується навіть в іноземні ЗМІ. Принаймні перша реакція деяких західних медіа обурила українців. Що ж писали? Та як змінювалася тональність публікацій і навіть політичних заяв - у матеріалі Тетяни Логунової.
"Україна та росія обмінються взаємними звинуваченнями". "Київ та москва вказують один на одного". "Хто стоїть за підривом греблі – неясно". Такими заголовками у перші години післятехногенної катастрофи на Каховській ГЕС рясніли авторитетні міжнародні видання. Публікацій у стилі "не все так однозначно" було так багато, що їх не могли не помітити в офіційному Києві. У твіттері обурився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" у руйнуванні Каховської греблі. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно".
Заяву зробив і президент України.
Володимир Зеленський, Президент України:
Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що росії не зійде з рук такий терор.
Обурення України світ вочевидь почув. Бо вже на другий день після підриву греблі тональність публікацій у західних ЗМІ змінилася. Журналісти поговорили з фахівцями і почали повідомляти - Каховська ГЕС, найімовірніше, була зруйнована вибухом зсередини.
Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки.Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності.
Контролювали ГЕС росіяни і відповідно тільки вони могли замінувати об'єкт. Про що, до речі, ще восени минулого року попереджала Україна. Активно коментували підрив греблі і лідери країн та міжнародних організацій. Одні одразу впізнали почерк росії.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Це новий вимір, але він пасує тому, як путін веде війну в Україні.
Гітанас Науседа, президент Литви:
Коли бачиш, що робить росія, неможливо зрозуміти, де межі, межі людяності, межі здорового глузду.
Єнс Столтенберг, генсек НАТО:
Це обурливий акт, який знову демонструє жорстокість війни росії в Україні.
Шарль Мішель, голова Євроради:
Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності.
Інші обрали більш обережний стиль. Мовляв, для остаточних висновків бракує інформації. Але у будь-якому разі винна росія, яка розпочала цю війну.
Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:
Ми бачили повідомлення про відповідальність росії за вибух на греблі. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось.
Антоніу Гуттереш, генсек ООН:
ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування дамби Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну.
Винних не називала і Туреччина. Утім, запропонувала створити комісію для розслідування причин катастрофи. І залучити до неї експертів з України, росії, ООН та інших країн, зокрема, Туреччини. Таку пропозицію президент Реджеп Ердоган озвучив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Чи пристане Україна на турецьку пропозицію - поки незрозуміло. А от до суду точно піде. До Міжнародного Кримінального. Офіс генпрокурора України вже передав у Гаагу інформацію щодо підриву росіянами Каховської ГЕС. Адже руйнування цивільної інфраструктури є воєнним злочином. За який доведеться відповідати.
по темі
Недолугі фейки - часом зляпані нашвидкуруч і абсолютно безглузді - потужна зброя у руках кремля і невідʼємна частина його гібридної агресії. Як вона убиває? І чому за 9 років війни та майже півтора року повномасштабного вторгнення рф в Україну досі є люди, які вірять пропаганді? Про це далі - в матеріалі Ольги Жидецької.
Кажуть, на поновлення навколишнього середовища знадобляться десятиліття. Втім наскільки відновиться природа і коли саме це станеться спрогнозувати не можливо. Експерти не виключають, деякі види рослин та тварин будуть назавжди втрачені. Більше про те, як російські військові знищують усе живе навколо, дивіться у наступному матеріалі.
За життя тварин на затопленій Херсонщині зараз борються одеські волонтери. І вже кількома рейсами вивезли врятованих тварин до притулків. Ба більше - багатьом знайшли нові родини.
Поранення отримали дев'ятеро людей - рятувальники, поліцейські, волонтери. Серед них - і громадянин Німеччини, який допомогав в рятувальній операції. Обстріл відбувся одразу, як місто залишив Президент Володимир Зеленський. Усі подробиці - в матеріалі Андрія Анастасова.
Унаслідок чергового терористичного акту росії проти мирних українців була підірвана Каховська ГЕС. Місцеві жителі потребують допомоги