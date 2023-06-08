Публікацій у стилі "не все так однозначно" було так багато, що їх не могли не помітити в офіційному Києві.

Отрута російської брехні стосовно підриву Каховської ГЕС просочується навіть в іноземні ЗМІ. Принаймні перша реакція деяких західних медіа обурила українців. Що ж писали? Та як змінювалася тональність публікацій і навіть політичних заяв - у матеріалі Тетяни Логунової.

"Україна та росія обмінються взаємними звинуваченнями". "Київ та москва вказують один на одного". "Хто стоїть за підривом греблі – неясно". Такими заголовками у перші години післятехногенної катастрофи на Каховській ГЕС рясніли авторитетні міжнародні видання. Публікацій у стилі "не все так однозначно" було так багато, що їх не могли не помітити в офіційному Києві. У твіттері обурився міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Викликають обурення публікації деяких ЗМІ про те, що "Київ і Москва звинувачують одне одного" у руйнуванні Каховської греблі. Це ставить факти і пропаганду в один ряд. Україна зіткнулася з величезною гуманітарною та екологічною кризою. Ігнорувати цей факт означає грати в російську гру "не все так однозначно".

Заяву зробив і президент України.

Володимир Зеленський, Президент України:

Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що росії не зійде з рук такий терор.

Обурення України світ вочевидь почув. Бо вже на другий день після підриву греблі тональність публікацій у західних ЗМІ змінилася. Журналісти поговорили з фахівцями і почали повідомляти - Каховська ГЕС, найімовірніше, була зруйнована вибухом зсередини.

Вибух у закритому просторі, коли вся його енергія спрямовується на конструкцію навколо, може завдати найбільшої шкоди. Навіть тоді, за словами експертів, для прориву дамби знадобилися б щонайменше сотні фунтів вибухівки.Зовнішня детонація бомби або ракети спрямовує на дамбу лише малу частину своєї сили, і для досягнення подібного ефекту знадобиться вибухівка у багато разів більшої потужності.

Контролювали ГЕС росіяни і відповідно тільки вони могли замінувати об'єкт. Про що, до речі, ще восени минулого року попереджала Україна. Активно коментували підрив греблі і лідери країн та міжнародних організацій. Одні одразу впізнали почерк росії.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Це новий вимір, але він пасує тому, як путін веде війну в Україні.

Гітанас Науседа, президент Литви:

Коли бачиш, що робить росія, неможливо зрозуміти, де межі, межі людяності, межі здорового глузду.

Єнс Столтенберг, генсек НАТО:

Це обурливий акт, який знову демонструє жорстокість війни росії в Україні.

Шарль Мішель, голова Євроради:

Знищення цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин, і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності.

Інші обрали більш обережний стиль. Мовляв, для остаточних висновків бракує інформації. Але у будь-якому разі винна росія, яка розпочала цю війну.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Ми бачили повідомлення про відповідальність росії за вибух на греблі. Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці повідомлення, й працюємо з українцями, аби зібрати більше інформації. Але ми поки що не можемо сказати, що достеменно сталось.

Антоніу Гуттереш, генсек ООН:

ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування дамби Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну.

Винних не називала і Туреччина. Утім, запропонувала створити комісію для розслідування причин катастрофи. І залучити до неї експертів з України, росії, ООН та інших країн, зокрема, Туреччини. Таку пропозицію президент Реджеп Ердоган озвучив під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Чи пристане Україна на турецьку пропозицію - поки незрозуміло. А от до суду точно піде. До Міжнародного Кримінального. Офіс генпрокурора України вже передав у Гаагу інформацію щодо підриву росіянами Каховської ГЕС. Адже руйнування цивільної інфраструктури є воєнним злочином. За який доведеться відповідати.