На Дніпропетровщині через масовий мор вже загинули щонайменше 28 тисяч рибин. Найгірша екологічна ситуація нині - в Зеленодольській громаді. Як ліквідовують наслідки - в репортажі Артура Терещенка.

Масштаби поки що важко оцінити які, але вони надзвичайно великі.

Дніпропетровщина. Сусідній з Херсонщиною Криворізький район. Сільський голова Мар'янського із сумом дивиться на берег Каховського водосховища. Тут все всіяне мертою рибою.

Віктор Недря, сільський голова Мар'янського:

Перед нами картина, ну скажемо так, екологічної катастрофи. У зв'язку з тим, що окупанти і нелюди взірвали Каховську ГЕС, дуже швидкими темпами почала сходити вода, надзвичано швидкими, що навіть риба, яка знаходилася в Каховському водосховищі, не встигала зійти.

Відеокадри із загиблою рибою потрапили в пабліки України та світу. На них лише мала частина того екологічного лиха, яке росія завдала екосистемі України. Наслідки чергового воєнного злочину, скоєного окупантами, приголомшують.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

На місце виїхали представники держагенства міліарації та рибного господарства. Вони підрахували: загинуло десь 855 кіллограмів біоресурсів. Це карасі - приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівці бачили вперше.

Мешканець Мар'янського Володимир Головков - нині на пенсії. Понад 35 років пропрацював в місцевому рибному господарстві і добре знає, якою рибою багатий Дніпро поблизу рідного села. Тобто "БУВ БАГАТИМ".

Володимир Головков, житель села Мар'янське:

Крупна риба уйде, а мальок, ви ж бачили, да в основному який - отаке, що сил мало, воно тут осталось і подохло.

Різновиди втраченої флори та фауни будуть збільшуватися щодня, кажуть екологи.

Богдан Кутченко, експерт з екології центру екологічних ініціатив:

Зараз саме період нересту. На жаль, багато цієї риби загине саме через забруднення і просто через цей басейний паводок, відповідно також можуть загинути птахи, які харчуються цією рибою, якщо концентрації токсичних речовин будуть високі. Плюс частина риби потрапить, наприклад, в море і теж може загинути, бо вона пристосована до прісної води, але не до солоної.

Аби хоч трохи мінімізувати втрати, представники Зеленольської громади з перших годин після трагедії самотужки гатили греблю. Згодом надішла й спецтехніка.

Віктор Недря, сільський голова Мар'янського:

Робили дамбу для того, щоб перекрити хоч якусь водойму, щоб зберегти і рибу, і воду хоч для технічних нужд. Наскільки нам це вдасться своїми силами, важко сказати. Тут би хотілося і допомогу від представниківміжнародних екологічних служб і так далі, для того, щоб ліквідувати наслідки цієї катастрофи.

На сьогоднішній ранок керівництво області відзвітувало, берегову лінію поблизу Мар'янського вже очистили, мертву рибу - утилізували. За підрахунками фахівців, збитки завдані рибному господарству Дніпропетровщини вже перевищили 7 з половиною мільйонів гривень.

Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації:

Риба, яка була зібрана, там десь було 860 кілограмів риби, яка давала загрозу, цю небезпеку, вся була ліквідована згідно протоколу санстанції і екологічної інспекції, за наглядом їхньої же інспекції утилізована. На сьогоднішній день населенню не загрожує мор оцей.

Тим часом через зниження рівня води в Каховському водосховищі половина з близько 65 тисяч мешканців Криворізького району тимчасово відчуває зменшення тиску води у трубах. Здебільшого, це жителі громад Ниви Трудової, Зеленодольська, Апостолового, Гречаних Под та Широкого. Нині фахівці намагаються стабілізувати ситуацію в цій частині області.