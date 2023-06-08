Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що зараз відбувається в Бахмуті.

"Наші війська проводять контратакувальні дії в районі Бахмуту. Мета - відсунути сили ворога, і є дві цілі. Перша ціль, яка стоїть, взяти під вогневий контроль Бахмут, встановивши вогневий контроль артилерії і мінометним вогнем. Друге - це перерізати всі шляхи забезпечення з окупованих територій для угруповання російських військ в Бахмуті. Є просування, з боями і не просто, але наші сили просуваються і дійсно ідуть вперед. Тому ця тема зникла з інформаційного простору росії", - каже він.

Він додав, що робота з встановлення контролю на флангах триває.