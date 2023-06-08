ЗСУ почали контратакувальні дії в районі Бахмута - Мусієнко [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що зараз відбувається в Бахмуті.
"Наші війська проводять контратакувальні дії в районі Бахмуту. Мета - відсунути сили ворога, і є дві цілі. Перша ціль, яка стоїть, взяти під вогневий контроль Бахмут, встановивши вогневий контроль артилерії і мінометним вогнем. Друге - це перерізати всі шляхи забезпечення з окупованих територій для угруповання російських військ в Бахмуті. Є просування, з боями і не просто, але наші сили просуваються і дійсно ідуть вперед. Тому ця тема зникла з інформаційного простору росії", - каже він.
Він додав, що робота з встановлення контролю на флангах триває.
по темі
За останню добу Третя штурмова бригада звільнила від окупантів на Бахмутському напрямку понад 2 квадратних км.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ
Українська армія переходить до наступальних дій на деяких напрямках, а епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр
На східному напрямку фронту росіяни намагаються проводити ротацію під прикриттям інтенсивного вогню. При цьому кількість боєзіткнень залишається невеликою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий
Збройні сили України впродовж останніх днів призупинили просування на флангах на Бахмутському напрямку. Про це заявив "Українській правді "командувач Сухопутних військ Олександр Сирський