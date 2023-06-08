Евакуація з Херсонщини триває. Постраждалих потягами везуть до Миколаєва та на Хмельниччину, автобусами - до Одеси. Евакуйованих вже понад дві тисячі, з них більше сотні дітей, а ще десятки тварин.

Херсонців зустрічають у регіонах і волонтери, і місцеві. Люди несуть речі, харчі, запрошують постраждалих до себе додому, безоплатно надають житло і все необхідне. Аби тільки зарадити горю людей.

Страшно, щоб не потопитися. Страшно.

Десятки пасажирів цього потяга "Херсон-Львів" - постраждалі з Херсонщини. Люди крізь сльози розповідають, як рятувалися.

Василь, вимушений переселенець із Херсонщини:

Я пішов до Дніпра. Боже!! Що там творилося! Тварини плавають, корови плавають, свині. Таке робиться, все змиває вода на своєму шляху. Це непердбачувано. Це - не люди, це уроди - російська армія. І лівобережжя затопило. Там 5 метрів висота води. Можете собі уявити. Там же росіяни, там неможливо людей евакуювати. Вони навіть своїх вояк не попередили. Вони тікали. Кидали техніку і все, що було.

Пані Яна із сином Олексієм та кицькою, дізнавшись про евакуаційний потяг, за лічені хвилини були на вокзалі. Жінка встигла зібрати найнеобхідніше. Каже: життя на Херсонщині, навіть після деокупації - було важким випробуванням.

Яна Мизенцева, переселенка з Херсонщини:

Прожили окупацію, визволення. Місяць без світла, без води. Коли було холодно. Ми все це прожили. У нас вже із сином, психологічно ми б не видержали.

Із дорослими та дітьми працюють медики та психологи. Волонтери сформували вже понад тисячу пакетів з першою допомогою.

Катерина Луцик, голова громадської організації:

Ми формували пакети 3 видів: 1 пакет - продуктовий набір, 2 - засоби гігієни, які забезпечують базові потреби і 3- це набір медпрепаратів. Такі базові речі як подушки, ковдри, щось для облаштування житла і так далі, вони це можуть отримати на базі наших філій.

А це - вже Одеса. Сюди евакуйовані з Херсону прибувають автобусами. Катерина приїхала разом з п'ятьма дітьми. Весь час прокручує в голові страшну ніч, коли ворог підірвав греблю.

Катерина, переселенка з Херсона:

Прокинулись десь о п'ятій, вже світало. Побачили сильний дим, нічого не зрозуміли. Перед тим було чутно сильні вибухи. Дим, сморід. Таке враження, ніби 3-4 квартали від нас. А потім вже дізнались, що це підірвали греблю.

Як тільки зрозуміли, що сталося: перелякались: адже річка тече лише за два квартали від будинку.

Катерина, переселенка з Херсона:

Ми побігли на річку. Вже були затоплені сейфи, сатоплені пляжі, де ми зазвичай купаємось, відпочиваємо. Потім почали думати, що робити: два квартали від води, п'ятеро дітей в мене - все ж страшно. Занйшли номер евакуації, щоб нас забрали до Одеси.

Окрім продуктів та гігієнічних товарів, евакуйованим видають матеріальну допомогу від "Укрпошти".

Валерія Балтажи, волонтерка:

Гроші на евакуацію, це - 2 тисячі на дорослого, три тисячі - на дітей та осіб з особливими потребами. Гроші видаються при умові реєстрації в Херсонській ОДА. І по приїзду вже на пункт евакуації в Одесу, наприклад, люди отримують одразу гроші.

Херсонцям пропонують місця в евакуаційних пунктах, готелях, хостелах та гуртожитках для тимчасового безкоштовного проживання. Багато людей планує за першої можливості повернутися, аби відновлювати затоплені будинки. Але не всі.

Пан Василь із сумом в очах каже: на Хмельниччину приїхав надовго, адже для відновлення рідних земель потрібно багато часу та фінансів.

Василь, переселенець з Херсонщини:

Не буде легше, тому що поливати нічим буде. Якщо осушиться земля, то риба загине, там буде дуже жахлива екологія. Земля висохне і будуть одні солончаки.

Тож чоловік готується обживатись на новому місці. А рятувальники та волонтери продовжать цілодобово чергувати на залізничних та автовокзалах.