В якому стані перебувають укриття: перевірка у Вишгороді [ Редагувати ]
750 мільйонів гривень на ремонт столичних укриттів та створення нових додатково виділила Київська міська рада. До того ж, кожне комунальне підприємство у Києві тепер обов'язково мусить мати відповідального за сховище.
Крім того, нововведення передбачено і для укриттів, які перебувають у приватній власності. Якщо вони будуть закриті, то представники міста та правоохоронці зможуть прийти, зрізати замок і впустити туди людей. Підвищена увага посадовців до сховищ і в Київській області.
Анатолій Журавльов побував на одній із перевірок. Її результати - в репортажі.
Є запас технічної води - підключється, якщо потреба. Є запас питтєвої води – бутильована.
Володимир показує в якому стані укриття Вишгородської центральної районної лікарні. Чоловік - один із тих, хто відповідав за оснащення підвалу.
Володимир Яцюк, заступник начальника адміністративно-господарського відділу Вишгородської центральної районної лікарні:
Є основний генератор на 760 кіловат із запасом палива півтори тонни. Якщо закінчується там паливо, то є свій генератор - аж на 150 кіловат.
Завдання було - зробити сховище повністю автономним і комфортним. Будівництво стартувало у 2019-му році.
Є сигнал, що хімічне зараження - вимикається ця система, перекриваються шлюзи і я включаю ці угольні фільтра,системи подачі повітря через угольні фільтра.
Зараз це - наче ще одна міні-лікарня під землею. Тут є палати для хворих і навітьопераційна. Від початку повномасштабного вторгення росії в укритті медзакладу люди постійно ховалися від ворожих атак.
Наталія Шилан, генеральна директорка Вишгородської центральної районної лікарні:
Перші такі місяці, коли тут жили і всі співробітники, і жили жителі наших ближчих будинків - всі процедури проводилися в підвальному цьому приміщенні. Тому все було передбачено - проведений кисень, зроблена гарна вентиляція із обігрівом.
Бої за Київщину - давно позаду, та ворог не припиняє атакувати регіон із повітря. Чи можуть люди нині вільно користуватися сховищем - вирішила перевірити інспекція обласної військової адміністрації.
Цю частину люди, які проживають рядом... - Ми їх пускаємо. Дивіться, якщо спустилося дитяче, пологове - в першу чергу - решта отут в коридорі вони. Решта - якщо є місця на ліжках.
Лікарня - не єдиний об'єкт перевірки. Ось - один із дворів у Вишгороді.
Вивіска повинна бути чи ні? - Дозвіл від МЧС на те, щоб облаштувати тут укриття ми отримали 2 тижні тому...
Ось такий вигляд має укриття у підвалі багатоповерхівки. Місцеві неодноразово скаржилися на занепад усередині. В інспекторів - теж виникають питання щодо стану сховища.
- Вам тут зручно, комфортно? - Ні, звичайно... - Ну давайте разом спробуємо, як тут із дітками знаходитися. Присядьте. От ми третя година - в укриття. Зручно? - Я ж не кажу... - Дітей сюди приведете?
Такі рейди представники Київської обласної військової адміністрації проводять уже понад два тижні в різних куточках регіону. Майже третину - із понад тисячі восьмисот укриттів - треба привести до ладу.
Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:
Ми їх відкриваємо, фіксуємо негаразди, надаємо доручення. В більшості районах виправляють ці помилки. І тому ми йдемо всі разом до іднієї мети - щоб всі укриття, які є в Київській області, були придатними і більш-менш комфортними для перебування там. Це - приклад, де ми були - некомфортне і взагалі непридатне.
Олексій Момот, міський голова Вишгорода:
В цьому будинку, уявіть собі, за 20 років ми тільки тиждень вивозили старе лахміття, старе сміття якесь, меблі старі. Якщо пройтися в сусідньому будинку в приватних садочках, в лікарні, в наших комунальних садочках - всюди у нас укриття відповідають всім нормам, паспортизуються - і до цього дійдемо, я думаю, в найкоротший термін. Голова військової адміністрації поставив конкретне завдання, яке буде виконано - ну, в найближчий тиждень.
Посадовці зазначають - перевірки в регіоні продовжать. А також планують ініціювати побудову нових укриттів.
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