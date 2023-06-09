Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що у Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. За ранок він знизився ще на 15 см.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Якщо зранку була вода на рівні 5,38 м, то вже зараз на цю годину вона становить 5,23 м. Тобто всього (йдеться про зниження рівня води - ред.) на 15 см.

При цьому Прокудін наголосив, що вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, може повертатися.

З огляду на це, за прогнозами, рівень води може впасти до 2,5-1,5 метра і залишиться на цьому рівні поки вся вода з інших цих річок не повернеться. Цей процес осушення правобережної та лівобережної Херсонської області може затягнутися на 10 днів.