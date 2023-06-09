російські окупанти змінили тактику своїх ракетних та дронових ударів по Україні - водночас Іран, який постачає БПЛА "Шахед" армії росії, будує завод з виробництва цих дронів на території країни-агресора.

Про це повідомляє Associated Press.

Супутникові знімки зафіксували, що завод будується за сотні кілометрів на схід від Москви.

За даними розвідки США, підприємство будують у так званій спеціальній економічній зоні "Алабуга". У той же час координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що цей завод може запрацювати у квітні наступного року.