Трампу висунули звинувачення: у чому підозрюють екс-президента США [ Редагувати ]
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Дональду Трампу, який став першим в історії екс-президентом США, проти якого офіційно порушили кримінальну справу за виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс, висунули обвинувачення за 31 статтями у справі про поводження із секретними документами.
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що екс-очільник Білого дому Трамп зберігав у своїй резиденції "Мар-а-Лаго" у Флориді секретні документи, приховуючи їх від Федерального великого журі.
Крім того, він неодноразово демонстрував секретні папери, які містили інформацію про оборонний потенціал Сполучених Штатів та інших країн, а також про ядерну програму США, іншим особам.
Серед документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Державного департаменту.
Також обвинувачення отримав й партнер Трампа Уолт Науті, який сховав коробки із документами від адвоката політика-бізнесмена та ФБР.
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