Японія виділить Україні 5 млн доларів через підрив Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Японія надасть Україні 5 млн доларів на ліквідацію наслідків знищення Каховської ГЕС.
Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, повідомляє Kyodo.
Кишида та президент України Володимир Зеленський учора, 9 червня, провели телефонну розмову. Також повідомляється, що під час переговорів Кишида висловив співчуття жертвам катастрофи після підриву греблі.
Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що на думку політиків, будь-які спроби змінити статус-кво силою не повинні ухвалюватися, також два лідери підтвердили важливість глобального порядку, заснованого на верховенстві закону.
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