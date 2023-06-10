Японія надасть Україні 5 млн доларів на ліквідацію наслідків знищення Каховської ГЕС.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида, повідомляє Kyodo.

Кишида та президент України Володимир Зеленський учора, 9 червня, провели телефонну розмову. Також повідомляється, що під час переговорів Кишида висловив співчуття жертвам катастрофи після підриву греблі.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що на думку політиків, будь-які спроби змінити статус-кво силою не повинні ухвалюватися, також два лідери підтвердили важливість глобального порядку, заснованого на верховенстві закону.