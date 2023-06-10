ЗСУ знищили ще 890 окупантів та майже десяток танків: нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Минулої доби українські воїни ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 206 600 одиниць живої сили.
Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 214 660 (+890) осіб ліквідовано;
- танків - 3909 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 7607 (+7) од.;
- артилерійських систем - 3717 (+15) од.;
- РСЗВ - 600 (+1) од.;
- засоби ППО - 362 (+3) од.;
- літаків - 314 (+0) од.;
- гелікоптерів - 299 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3263 (+16) од.;
- крилаті ракети - 1176 (+5) од.;
- кораблі /катери - 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6428 (+18) од.;
- спеціальна техніка - 507 (+5) од.;
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