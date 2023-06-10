Загалом з Рівненщини на південь України вже відправили десятки вантажівок з різною допомогою.

Тисячі літрів води разом з тонами продуктів, одягу, засобів гігієни везуть волонтери з усієї України на Херсонщину. Далі моя колега Сніжана Сидорук розкаже, як долучилася до допомоги Рівненщина.

Продукти, всяке мило, шампуні.

Пакунки привозять машинами. Зносять хто, що може.

Дитячі речі, харчі й воду.

Так рівняни відгукнулися на заклик допомогти постраждалим на Херсонщині. Один із тимчасових пунктів збору організували у палаці культури "Хімік". І за кілька годин перший поверх заставили коробками та пакунками майже до стелі.

Олександр Подганюк, директор Палацу культури та спорту:

Заповнено приблизно 400 квадратів від стелі до верху продуктами й одягом для постраждалих районів. У вісім ранку вже черга людей з пакетами, ящиками стояли під входом з охочих допомогти.

Микола з Іриною - переселенці з Донеччини. Вже рік живуть на Рівненщині. Кажуть, і самі на початку великої війни лишились без дому та речей. Тепер хочуть допомогти іншим.

- Ми самі переселенці. Нам допомогли. Ми з Донбасу. Ми знаємо, що це таке. Ми пройшли це. Тож не можемо осторонь залишитись. - Вони поїхали, коли все зривалося в нас, вони без нічого поїхали. Я потім поїхав тоже, як усе розбомбили в нас. Теж без нічого.

Люди несуть продукти, воду, корми для тварин, дитячі підгузки та засоби гігієни. Лише за один день волонтери зібрали стільки речей, що тепер мізкують як це все доправити на Херсонщину.

Ірина Кухарчук, ініціаторка збору:

Наші рівняни стали на захист на допомогу іще від перших днів війни, але що буде така реакція. Мені здається, що ще більше зреагували, ніж на початках війни. Несуть гарні речі.

Оксана Березюк, волонтерка:

Я думала взагалі збереться там одна фура і два буси. Все. Більше ні. Я не думала і не гадала, що така велика кількість збереться допомоги, і шо так рівняни долучаться активно. Це фур п'ять тут буде. Це сто відсотків.

А в цю фуру вантажать спеціальне обладнання для рятувальних операцій.

Бензинові помпи, каністри для пального, пожежні рукави для відкачування води. Паливо передаємо. Теж просили. Ось тут в автомобіль вже загружені дизель-генератори.

Пані Оксана привезла із Сарн мотопомпи для відкачування води та гумові чоботи. Каже, це тільки частина того, що вмістилося в машину.

Оксана Саванчук, представниця Сарненської районної військової адміністрації:

Ця допомога поки що від чотирьох громад, але це все, що ми на ходу встигли запакувати й приїхати. Все решта від інших наших громад, у нас 11 громад в районі, нас чекає по складах.

Вже сформували 20 тонн спеціалізованої допомоги. Її доправлять рятувальній службі Херсонщини.

Ігор Тимошенко, заступник начальника Рівненської обласної військової адміністрації:

На 90 відсотків - це технічні засоби, які нагальні, які якраз мають потребу рятувальники Херсонщини для ліквідації наслідків. Це помпи, намети, гумові човни, генератори, фільтри для води і власне вода.

Загалом з Рівненщини на південь України вже відправили десятки вантажівок з різною допомогою. І збір не припинятимуть, поки буде в тому потреба. Вже потроху починають складувати будматеріали, щоб допомогти херсонцям полагодити хати після великої води.