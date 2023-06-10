Через повінь після підриву Каховської ГЕС російські загарбники на лівому березі Дніпра відійшли за Олешки та за Голу Пристань. Звідти вони продовжують гатити по Херсону. Під артилерійськими ударами - Корабельний та Дніпровський райони міста.

Лише минулої доби 200 снарядів прилетіло на Херсонську область з лівого берега, 41 обстріл був. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Зараз під простійними обстрілами дуже небезпечний район Корабел, він найбільш затоплений. Там сьогодні зранку постраждали двоє волонтерів, які допомагали людям, допомагали тваринам. Це 25-річний та 52-річний чоловіки. Вони відправлені до лікарні.

За вчорашній день також під обстріли потрапили четверо людей. Одна дитина 16-річна, вона, слава Богу, легкі поранення отримала. Це також був по Корабельному району удар...

Зараз біля Каховської ГЕС спад води йде. Це і Тягинка, і Веселе, Козацьке. Там відходить вода. У Новій Каховці також уже відходе вода біль як на півтора метра. Що стосується рівня середнього по річці, це 4 метри 65 сантиметрів. Майже на 40 сантиметрів від вчорашнього вечора впала вода.

Щодо евакуації: 2558 людей наразі евакуйовано, з них 160 діти та 66 - це маломобільні люди. З них 408 людей знаходяться саме в Херсоні у наших шелтерах евакуаційних під наглядом лікарів.

Ворог продовжує гатити з артилерії. тут уже трошки змінилася аудіоситуація. У Херсоні виходи чутно набагато менше, тобто вони такі глухі. Вони (окупанти - ред.) відійшли за Олешки, за Голу Пристань і звідти гатять, але продовжують попадати по Корабелному району, по Дніпровському району.

Чутно, що вони відійшли, але все одно достають. За минулу добу тільки 200 снарядів прилкетіло на Херсонську область з лівого берега, 41 обстріл був.