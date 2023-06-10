Окупанти обстріляли Херсон, поранені волонтери [ Редагувати ]
Російські окупанти вранці 10 червня обстріляли Корабельний район Херсона, поранені волонтери. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення.
Їх доставили до лікарні, нині медики надають пораненим необхідну допомогу.
Зранку очільник Херсонщини повідомив, що зі вчорашнього вечора рівень води на правобережжі Херсонської області знизився на 31 сантиметр і становить 4,72 метра.
Очікується, що завтра почнуться сильні дощі, і це сповільнить спад повені, а також стане ще одним випробуванням для мешканців Херсонщини.
Загалом евакуйовано 2588 осіб, з них понад двісті за вчорашній день.
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