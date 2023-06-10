Старше покоління росіян найбільше підтримує цю війну, однак навіть молоде "прогресивне" покоління населення країни-агресора не бажає брати відповідальність за наслідки цієї війни. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив соціолог, керівник центру ІКАР Олександр Шульга.

Війна триває, вона не завершена. Як рахувати підрив Каховської ГЕС взагалі зараз незрозуміло. Не забувайте про розмінування, це тисячі і десятки тисяч мін, снарядів, які не розірвалися. Навіть важко уявити, скільки це буде коштувати. Це сотні мільярдів доларів, про конкретні цифри ми просто не можемо говорити.

Щодо репарацій ми запитали їх (росіян - ред.) у квітневому опитуванні чи має росія виплачувати репарації... Та от абсолютна більшість - три чверті, 71% росіян відповіли, що не треба жодних репарацій платити. При цьому мотивували, що це покаже слабкість росії. Що дуже важливо: навіть молодь до 30 років відповіла у більшості своїй - близько 60%, що репарації платити не треба, бо це слабкість. І друге - небажання брати відповідальність.

Та пасивна більшість, яка не підтримує прямо війну або явно не виступає проти неї, не бажає платити за війну, за рішення, які ухвалювала їхня влада.

Старше покоління росіян найбільше підтримує цю війну, тому що в окопи не поїде. А щодо молоді. Там трохи більше тих, хто виступає за часткові репарації - чверть молоді.

Що дуже важливо: навіть якщо людина не підтримує цю війну, росіянин типовий не хоче приймати відповідальність за цю війну. Відповідно ми кажемо про довгострокові наслідки цієї війни. Тож з моральної точки зору, на добровільну готовність росіян виплачувати репарації, ми з вами жодним чином сподіватися не можемо.